Debutta domani l'Olbia Film Network: attesi i The Jackal, Frank Matano, Giacomo Ferrara e Maccio Capatonda

L'Olbia Film Network e l’evento professionale di cinema che porta in Sardegna produttori, distributori, registi, attori, buyers televisivi e istituti di cultura da tutto il mondo e dall'anno scorso è l'evoluzione professionale del Figari Film Fest. Giunta alla sua 8ª edizione, la manifestazione dedicata al cinema giovane ed indipendente, ai cortometraggi ed agli esordi cinematografici è cresciuta negli anni grazie al costante lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi e di tutto il giovane staff.

Le piazze, i piccoli borghi e le splendide spiagge sono una decorazione naturale che arricchisce l’evento rendendolo unico nel suo genere. Il festival, oltre a valorizzare la cinematografia internazionale, mira allo sviluppo dell’attività filmica dell’isola e alla valorizzazione della Sardegna sotto i profili ambientale, storico, culturale e di costume. La serata inaugurale del 16 giugno è dedicata alla fantascienza con il film Addio fottuti musi verdi, esordio al cinema dei The Jackal che saranno presenti in carne e ossa. Il giorno successivo invece, a San Pantaleo, si terrà l’incontro e firma copie con lo scrittore vincitore del premio Strega Walter Siti, in collaborazione con la libreria Ubik e a seguire la presentazione del film Il contagio, tratto dall'omonimo romanzo dell'autore e diretto da Matteo Botrugno e Daniele Coluccini.

Attesi al Figari molti ospiti tra cui il duo Matteo Martinez e Frank Matano con il loro nuovo lavoro, fresco di sala, Tonno spiaggiato che verrà presentato il 18 giugno a Olbia. Nei giorni seguenti il blogger Le Perle di Pinna e l’attore Giacomo Ferrara riceveranno rispettivamente il Premio Comunicazione 2018 e il Premio Bracco al miglior giovane attore 2018. Tra gli altri attori che sbarcheranno al Figari anche Maccio Capatonda, Andrea Sartoretti eFrancesca Chillemi, ospite d’onore durante la serata del 23 Giugno. Molti saranno gli incontri con il pubblico e gli incontri professionali tra cui le colazioni con gli autori ogni mattina alle 9.00 e aperte a tutti, le proiezioni speciali organizzate dai festival partner internazionali tra cui il Mecal di Barcellona e l’Interfilm di Berlino, fino alla novità rappresentata dal Cinemini, proiezioni di film cortometraggio dedicate ai bambini nelle serate del 22, 23 e 24 giugno dalle ore 19.00.

Il festival, patrocinato da Regione autonoma Sardegna, Comune di Olbia, Fondazione Sardegna Film Commission, Fondazione di Sardegna e ASPO vedrà la presenza di Rai Cinema come partner ufficiale, che per l'occasione ha istituito un premio apposito. Numerosi anche gli uffici di cultura e i partner esteri che prenderanno parte alle giornate professionali tra cui Francia, Polonia, Germania, Spagna e Ungheria, che si vanno ad aggiungere ai mobility partner Geasar, Sardinia Ferries e Grimaldi Lines grazie ai quali ogni anno più agevole arrivare sull'isola per la manifestazione. Ricco anche il programma degli eventi notturni dell'After Fest, tra cui spicca il concerto dei Mokadelic che chiuderà il festival la notte del 24 giugno. Anche quest’anno Olbia Film Network e Figari Film Fest si apprestano dunque ad essere fra gli eventi più interessanti del panorama cinematografico nazionale.