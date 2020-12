News Cinema

Death to 2020: il trailer dell'evento comico sull'anno in corso di Charlie Brooker!

Daniela Catelli di 21 dicembre 2020

Charlie Brooker, geniale creatore di Black Mirror, ha realizzato per Netflix Death to 2020, un finto documentario in cui sedicenti esperti, interpretati da noti attori, parlano dell'anno che stiamo vivendo. Ed è appena arrivato il trailer!