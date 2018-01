Dear Dictator, Michael Caine è un dittatore da ridere ospite di una liceale, il trailer

Dear Dictator è il titolo di una commedia con Michael Caine e Odeya Rush (anche nel cast giovanile di Lady Bird), scritta e diretta da Lisa Addario & Joe Syracuse, che hanno in curriculum la sceneggiatura di Surf's Up. Possiamo mostrarvi il trailer in inglese di questa bizzarra storia, che prevede un'improbabile convivenza tra una liceale bullizzata da colleghe smorfiose e un pericoloso dittatore anglo-caraibico. Dopo aver dichiarato in un'esercitazione di classe di ammirare la figura del dittatore Anton Vincent, Tatiana inizia una corrispondenza con lo spietato personaggio: non si aspetta di certo che, dopo una rivolta popolare, Anton fugga e approdi proprio a casa sua, aspettandosi accoglienza in nome dell'amicizia instaurata. La spietatezza dell'uomo sarà un imprevedibile aiuto per la nostra Tatiana...

Nel cast anche Jason Biggs e Katie Holmes.