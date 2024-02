Deapool 3, Hugh Jackman interviene per correggere il titolo del film!

News Cinema

Con il primo trailer di Deapool 3, mostrato al Super Bowl, i fan hanno appreso anche quale sarà il titolo ufficiale della pellicola. Ma Hugh Jackman ha deciso di intervenire e apportare una piccola...correzione!

Questa notte si è tenuto il Super Bowl e, come di consueto, una pioggia di nuovi trailer delle prossime pellicole in arrivo al cinema è stata presentata durante l'evento. Tra questi, anche il primo trailer di Deadpool 3, che riporta sul grande schermo il Mercenario Chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds.







Deadpool & Wolverine: Il Primo Trailer in Italiano di Deadpool 3 - HD

Deadpool 3, Hugh Jackman interviene per "correggere" il titolo del film

In questo terzo capitolo, intitolato Deadpool & Wolverine, l'eponimo anti-eroe si troverà ad affrontare la TVA, apparsa per la prima volta nella miniserie Disney+ Loki. La TVA ingaggia Deadpool per una missione importante: il Mercenario dovrà diventare un eroe - "sarò Marvel Jesus" dichiara Deadpool a un certo punto nel trailer - e affrontare minacce che solo i più grandi eroi della Terra hanno sconfitto in precedenza. Ammaliato da questa prospettiva, Deadpool accetta l'offerta della Time Variance Authority, non immaginando che si troverà a incontare uno dei Mutanti più forti dell'MCU: Wolverine.

Il personaggio interpretato da Hugh Jackman non appare ancora nel trailer, ma di lui possiamo intravedere solo un'ombra, mentre Deadpool è a terra: eppure, gli artigli retrattitli sono inconfondibili e anche il titolo e il primo (ironico) poster del film lasciano pochissimi dubbi: Wolverine e Deadpool uniranno le forze per la prima volta sul grande schermo.

In omaggio allo spirito goliardico della pellicola, Hugh Jackman ha deciso di pubblicare un post su Instagram e correggere il titolo della pellicola. Nel nuovo poster presentato dall'interprete di Wolverine, il nome del suo personaggio compare per primo, mentre quello del Mercenario è stato cambiato con un epiteto più... adeguato a Wade Wilson:

"Wolverine & Str****"

La pellicola, che arriverà nelle sale a luglio 2024, è diretta da Shawn Levy ed è parte della Fase 5 del MCU. Nel cast, oltre a Jackman e Reynolds, ci sono Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfayden. Molti di questi attori sono già apparsi nei primi due film dedicati al Mercenario, mentre Matthew Mcfayden ed Emma Corrin debutteranno per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe.