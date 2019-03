Deadwood: ecco il primo trailer del film che riporta sullo schermo i protagonisti della serie

Sarà trasmesso dalla rete via cavo HBO il prossimo 31 maggio uno dei film più atteso dai fan. Si tratta di Deadwood - The Movie, tratto dall'amatissima serie western andata in onda dal 2004 al 2006 e considerata da tutti gli appassionati cancellata troppo presto.

Il film ci riporta a fine Ottocento nel South Dakota, dove ritroviamo tutti gli attori che hanno dato vita ai personaggi dello show (un record, dopo tutto questo tempo). Questa è la trama diffusa dalla rete: "Gli indimenticabili personaggi della serie si riuniscono dopo 10 anni per celebrare lo Stato del South Dakota. Vecchie rivalità vengono riaccese, alleanze sono messe alla prova e vecchie ferite riaperte, mentre tutti devono affrontare gli inevitabili cambiamenti apportati dalla modernità e dal tempo".

Carolyn Strauss, produttrice esecutiva del film, ha dichiarato "parla dello scorrere del tempo, di quello che fa alle persone. Alcune sono state addolcite e altre indurite. E parla della maturazione della città, del suo diventare parte dell'Unione e di ciò che quell'evento causa, in modo molto personale, alle persone che porta in città e di quel che ne consegue. Il peso del tempo non ha colpito solo Deadwood e i personaggi, ma anche coloro che lo interpretano, vedrete i volti delle persone 12 anni dopo".

A interpretare i personaggi tornano Ian McShane, Timothy Olyphant, Molly Parker, Robin Weigert, Paula Malcomson, John Hawkes, Anna Gunn, Dayton Callie, Brad Dourif, William Sanderson, Kim Dickens e Gerald McRaney.

Questo è il (breve) teaser trailer.