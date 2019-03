Deadpool scherza sull'acquisizione della Fox da parte della Disney

Come vi abbiamo già ricordato oggi si completa l'acquisizione della Fox da parte della Disney. In seguito ad essa, i marchi Marvel gestiti dalla Fox torneranno alla Disney e quindi ai Marvel Studios: oltre agli X-Men, c'è ovviamente Deadpool, il cui tono sopra le righe e vietato ai minori sembrerebbe alquanto incompatibile con la produzione per famiglie disneyana, cioè con la classificazione "PG-13" della censura americana.

Con un tweet piuttosto ambiguo, Ryan Reynolds ha commentato il momento: "E' come il primo giorno di pool [gioco di parole su "school", ndr]", abbinato a un'immagine di Deadpool con cappellino topolinesco d'ordinanza. Cosa vorrà dire? Che rimane in gioco finché può, sapendo che sarà dura continuare nello stesso registro di Deadpool e Deadpool 2? Oppure che ha già in mente qualcosa?





Feels like the first day of ‘Pool. pic.twitter.com/QVy8fCxgqr — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 19 marzo 2019