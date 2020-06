Deadpool: la testa decapitata parlante del supereroe è il must have di fine estate

News Cinema

Nessun fan di Deadpool può definirsi tale se prima non ha comprato la testa del personaggio interpretato da Ryan Reynolds che parla, insulta e si muove.

I collezionisti di gadget cinematografici e soprattutto coloro che si professano ammiratori di Deadpool, il supereroe scorretto e sboccato interpretato da Ryan Reynolds in due film, non possono prescindere da un oggetto destinato a generare dipendenza: la testa parlante di Deadpool. Per averla basta andare su Hasbro Pulse, il sito della Hasbro su cui si possono preordinare e acquistare prodotti legati a film o personaggi Marvel, al franchise di Star Wars e ad altre chicche Disney.

La testa parlante emette ben 600 suoni diversi, snocciola battute esilaranti e costa solamente 99.99 dollari, praticamente un'inezia. Può inoltre essere collegata con una app da scaricare sullo smartphone e quindi controllata dal telefono, come si legge sul sito Hasbro Pulse: "Usando la app gratuita, puoi fare in modo che Deadpool faccia degli scherzi, insulti i tuoi amici e i tuoi cari o ti svegli la mattina, magari all'ora giusta!". Purtroppo l'articolo non è disponibile immediatamente, ma la spedizione di numerosi esemplari comincerà il 1° settembre, quindi tanto vale prenotarlo subito.

C'è un altro piccolo inconveniente, tuttavia, che potrebbe rendere la testa di Deadpool molto meno accattivante. La voce che sentirete non appartiene a Ryan Reynolds ma a un illustre sconosciuto. Va detto infine che l'oggetto non è un gioco per bambini. La Hasbro avverte che per acquistarlo bisogna avere superato i 18 anni, e ciò potrebbe ridurre il numero dei compratori.

Ricordiamo che Deadpool ha incassato 782 milioni di dollari, mentre Deadpool 2 ne ha guadagnati 615. Al momento un terzo film sembra un po’ una chimera, come ci spiega l'articolo del nostro Domenico Misciagna Deadpool 3 poco probabile? L'autore Rob Liefeld è scettico sui piani Disney-Marvel.