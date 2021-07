Deadpool è nel Marvel Cinematic Universe... e commenta il trailer di Free Guy... con Korg

News Cinema

Aspettavate Deadpool 3 per vedere l'eroe nel Marvel Cinematic Universe? Ryan Reynolds e Taika Waititi intanto, nei panni di Deadpool e Korg, commentano il trailer di Free Guy... un film con Ryan Reynolds e Taika Waititi.

Pensavate che Deadpool alias Ryan Reynolds sarebbe entrato nel Marvel Cinematic Universe con Deadpool 3? Sbagliato, lo ha già fatto, Wade Wilson style: su YouTube infatti trovate la reaction di Deadpool al trailer di Free Guy, l'action comedy con Ryan Reynolds in uscita l'11 agosto. Comodamente seduto sul divano, Deadpool commenta le immagini insieme a Korg, l'alieno non troppo sveglio interpretato in performance capture dal regista Taika Waititi, che gli darà vita ancora in Thor: Love and Thunder. Ulteriore elemento di tilt metalinguistico: Waititi in effetti interpreta anche il cattivo di Free Guy! Confusi? Dovreste ricordare che per Deadpool la quarta parete non esiste. Ma quali sono i commenti più divertenti in questo delirante video? Ve ne traduciamo qualcuno.





Deadpoll e Korg reagiscono al trailer di Free Guy: cosa dicono

Non manca nel video la solita autoironia spietata di Ryan su se stesso: a partire dai commenti sullo stesso film Free Guy - Eroe per gioco, con "Sembra divertente, come possono esserlo gli ultimi giorni di una svendita ad esaurimento scorte della Fox". L'uscita di Free Guy infatti è stata rimandata di oltre un anno e mezzo e il film è in effetti un "avanzo" della Fox acquisita dalla Disney. "Non so se valesse la pena fare questo film e distogliere la mente del mio Cumberbatch canadese dal mio prossimo film".

Ma perché proprio Korg, tra tutti i personaggi del Marvel Cinematic Universe? "Non era la mia prima scelta, ma tutti gli altri erano impegnati su Disney+". All'apparizione di Jodie Comer nel trailer, Deadpool spera che non sia "fridged", cioè che non sia "il personaggio femminile che viene eliminato per motivare il protagonista, come in Deadpool 2" (ma attenzione: Green Lantern nei fumetti trovava la sua ragazza congelata, e l'espressione viene da lì!).