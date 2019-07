Deadpool apparirà nel Marvel Cinematic Universe? Il regista David Leitch ha delle idee...

News Cinema

David Leitch ci spera e attende la chiamata del boss Marvel Kevin Feige, con gli occhi aperti sul Comic-Con che inizia oggi...

Oggi comincia il Comic-Con a San Diego (terminerà il 22) e non sono soltanto i fan ad aspettarsi annunci riguardanti il Marvel Cinematic Universe (in particolare la timeline precisa della Fase 4): il regista David Leitch, autore di Deadpool 2, spera ardentemente di essere richiamato per il debutto del folle personaggio interpretato da Ryan Reynolds in casa Marvel / Disney. Dopo l'acquisizione della Fox, diversi fan stanno sventolando bandiera bianca, immaginando che Deadpool sia incompatibile con la casa del Topo, ma vorremmo ricordare che lo stesso presidente Disney Bob Iger disse che in generale non aveva intenzione di "cambiare quel che funzionava". Soprattutto, non va sottovalutato che l'umorismo metalinguistico di Deadpool può adattarsi a qualsiasi binario, come d'altronde lo stesso Reynolds ha dimostrato con Once Upon a Deadpool, versione edulcorata di Deadpool 2.

Ecco cosa ha dichiarato Leitch al sito Comicbook.com:

"Non c'è un regista che non ci si butterebbe a pesce. Se mi avvicinassero per Deadpool 3, risponderei: porca vacca, sì! Ma penso che ci sia un po' di maretta per via della questione Fox-Disney e della direzione che prenderà il mondo Marvel dopo Endgame. Quando la polvere si poserà, speriamo di vedere Deadpool tra i sopravvissuti. Piuttosto ironico, no? [...]

Ho molte idee ma le tengo per me, così se mai venissero da me - e ne sarei molto riconoscente - potrei condividere con loro le mie idee folli."

Leitch sarà dall'8 agosto nelle nostre sale con Fast & Furious - Hobbs & Shaw, lo spin-off della saga interpretato da Dwayne Johnson e Jason Statham, ma tornerà presto sul set per The Division (Netflix) con Jake Gyllenhaal e Jessica Chastain, tratto dall'omonimo videogame Ubisoft, e per Undying Love, tratto dall'omonima graphic novel.