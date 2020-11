Deadpool 3 si avvicina, vietato ai minori nonostante la Disney?

News Cinema

Ryan Reynolds ha una squadra di nuove sceneggiatrici al lavoro, ma naturalmente c'è lo scoglio del divieto ai minori in casa ormai Disney: sarà fattibile? Ecco quel che si dice in giro.

Nonostante tutti gli scetticismi del caso, dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney, pare che il progetto di Deadpool 3 sia vivo e vegeto, perché Ryan Reynolds, non solo protagonista ma ormai mastermind della serie cinematografica, ha appena assunto due sceneggiatrici già al lavoro sul copione: si tratta delle sorelle Lizzie Molyneux-Loeglin e Wendy Molyneux, già dietro alla serie animata per adulti Bob's Burgers. Insomma, Deadpool 3 si muove, nonostante le perplessità avanzate qualche mese fa da uno dei suoi genitori fumettistici, Rob Liefeld. Leggi anche Deadpool 3 poco probabile? L'autore Rob Liefeld è scettico sui piani Disney-Marvel