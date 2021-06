Deadpool 3, Ryan Reynolds e la maschera rivelatrice?

News Cinema

Ryan Reynolds posta una foto per provocare i fan di Deadpool: ci si avvicina a un ok per le riprese di Deadpool 3?

Ryan Reynolds è sempre disponibile quando si tratta di divertire il pubblico della rete, ma soprattutto quando si tratta di promuovere il suo Deadpool: su Instagram ha condiviso una foto che sembra proprio mirata a riscaldare i suoi fan in attesa di Deadpool 3, perché come potete ammirare Ryan ha caricato in valigia, per un non precisato viaggio, la sua maschera d'ordinanza. Cosa significherà? Leggi anche Deadpool 3, era questa la trama pensata alla Fox? La suggerisce Ryan Reynolds.

Deadpool 3, un'ipotesi sulle tempistiche di uscita del sequel

Ormai è certo che, nonostante gli scetticisimi verso una Disney che produce un film vietato ai minori, Deadpool 3 si farà: non solo i vertici della major hanno confermato che non vedono ragione di edulcorare Deadpool, ma la sceneggiatura è stata avviata da Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin con lo stesso Reynolds. Si tratta, lo ricordiamo, di due delle autrici della serie animata per adulti Bob's Burger. Probabile che Ryan con questa condivisione voglia confermare che Wade Wilson ha ricevuto l'ok su un copione: è verosimile che il progetto si stia finalizzando adesso, per riprese nel 2022 e uscita nel 2023. I Marvel Studios hanno infatti un carnet affollato nel 2022, ma per il 2023 sono previsti solo Ant-Man and the Wasp: Quantumania a febbraio e Guardians of the Galaxy Vol. 3 a maggio: c'è spazio per Deadpool 3, senza contare che il film potrebbe sempre uscire sotto etichetta "20th Century Studios" (quel che rimane della Fox che produsse i film precedenti), salvando la faccia delle produzioni per famiglie targate Disney.

La trama di Deadpool 3 al momento è assolutamente segreta, e per qualche ragione ci sentiamo di escludere che Deadpool vada "a caccia dell'assassino della mamma di Bambi", come Ryan suggerì burlone tempo addietro...