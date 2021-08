Deadpool 3, probabili riprese nel 2022 e altri aggiornamenti da Ryan Reynolds

News Cinema

Ryan Reynolds, tra poco nelle nostre sale con Free Guy, vuole sfidare la Disney nel produrre con Deadpool 3 qualcosa di realmente spiazzante... mentre ammette quanto tenga al personaggio e quanto sia d'aiuto sua moglie Blake Lively.

Promuovendo il suo Free Guy (dall'11 agosto nelle nostre sale), Ryan Reynolds è stato messo sulla graticola dalla stampa per nuove attese informazioni su Deadpool 3: Reynolds ha spiegato che, da come stanno andando i lavori di scrittura e preproduzione, si potrebbe girare nel 2022, ergo con un'uscita collocabile nel 2023.

Deadpool 3, le ansie di Ryan Reynolds sul copione

A Collider Reynolds ha dichiarato ciò che segue del suo attuale lavoro sulla sceneggiatura con le sorelle Wendy & Lizzie Molyneux-Logelin, specialiste in cartoon per un pubblico adulto, mentre a Comicbook.com ha confidato le sue ansie quando si parla di Wade Wilson.

È un processo che si sviluppa giorno per giorno, scrivere è così: hai un sacco di tempo per farlo, poi ti prendi una pausa... ci sto lavorando con le Molyneux, è forte. Hanno un talento pazzesco, sono troppo intelligenti. Capiscono bene come funziona quel mondo e sanno come darti una cosa quando te ne aspetti un'altra, ci stiamo divertendo un sacco.[...]

[Deadpool potrebbe anche apparire come comprimario in altri film?] Finché la Disney è aperta a fare cose abbastanza fuori di testa, o ad accettare usi davvero fuori dai canoni di Deadpool, io ci sto, gente. Va bene tutto. [...] Deadpool per me è come camminare sul filo, in quanto ad ansia. Parlando per esperienza dopo Deadpool e Deadpool 2, ho sempre bisogno di farlo 30% o 40% meglio di come mi viene. A volte mi dico: questa parte qui è perfetta! Poi prendo una pausa, ci penso e mi dico: okay, questa deve'essere migliore di almeno un 30%. È stressante farlo venir bene, o almeno bene come lo voglio io.

Deadpool contro l'assassino della mamma di Bambi

Ricordate quando per scherzare Ryan Reynolds disse che aveva in mente una storia con Deadpool che cercava il cacciatore che aveva ucciso la mamma di Bambi? Non ci credereste, ma pare che l'attore abbia avuto il fegato di proporlo sul serio alla Disney! Non avrà purtroppo nulla a che vedere con Deadpool 3... A IGN Reynolds ha raccontato:

Volevo fare un corto con Deadpool che interrogava il cacciatore che aveva ucciso la mamma di Bambi. L'idea era che Deadpool è un enorme fan di Bambi, quindi non lo sta davvero interrogando, vuole solo capire come si senta a essere il personaggio più disprezzato nella storia Disney. Naturalmente mi hanno detto: "Beh, mi sa che questo corto non lo faremo mai..."

Dietro ogni grande Deadpool c'è una grande Blake Lively

Sempre molto ironico, Reynolds in una di queste occasioni con la stampa ha anche ammesso quanto di Blake Lively ci si sia dietro le quinte di Deadpool: sua moglie infatti avrebbe contribuito alle sceneggiature dei due film con battute efficaci, non accreditate a lei. In un'intervista con Sirius XM's Town Hall, l'attore ha rivelato:

Io scrivo molte cose dei miei film, è una maniera che ho per sopravvivere. A volte mi accreditano in sceneggiatura, a volte no. Ci sono un sacco di dialoghi spettacolari in teoria miei ma che in realtà erano di Blake. Mi rubava la tastiera, scriveva e diceva: "Che ne dici di questo?" E io: "Incredibile." [...]

È una persona di enorme talento, dalle mille capacità, in questo folle stufato dell'industria dell'intrattenimento in cui lavoriamo. Mi ha aiutato un sacco, in Deadpool, in tutti i film che sono stati un grande successo. Ha sempre contribuito tantissimo.