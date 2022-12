Deadpool 3 - Hugh Jackman sul ritorno di Wolverine: "La chiave è il Multiverso. La timeline di Logan non è stata intaccata"

News Cinema

Deadpool 3 sarà al cinema dall'8 novembre 2024 e sancirà il ritorno di Wolverine.

Deadpool 3 è uno dei progetti più attesi ed interessanti della prossima stagione cinematografica. La pellicola sancirà infatti il ritorno di Wolverine, morto nel tragico epilogo di Logan - The Wolverine. A lungo, quindi, i fan si sono interrogati sul modo in cui il personaggio sarebbe potuto tornare nel mondo Marvel senza intaccare la timeline del suo arco narrativo. A rispondere alla domanda è stato Hugh Jackman in persona il quale ha chiarito, ai microfoni del Jess Cagle Show, che Wolverine tornerà grazie all'introduzione del complesso concetto del Multiverso.

Deadpool 3 - Hugh Jackman spiega i motivi dietro il ritorno di Wolverine

Il Multiverso, base su cui si fondano le Fasi 5 e 6 del MCU, permetterà quindi non solo il ritorno di Wolverine ma anche il suo debutto ufficiale nel MCU - dal momento che gli X-Men sono sempre stati considerati un franchise a se stante, anche a causa di questioni legali. Allo stesso tempo, la timeline di Logan, che sancisce la gloriosa fine del personaggio - rimarrà invariata, come spiegato appunto da Hugh Jackman:

Grazie a questo dispositivo che hanno in Marvel, che consente di muoversi attraverso diverse linee temporali, possiamo tornare indietro nel tempo. Si tratta di un qualcosa di scientifico e in questo modo non andiamo a intaccare la timeline di Logan, importantissima per me. E penso lo sia anche per i fan.

Un Wolverine diverso da quello che i fan hanno imparato a conoscere, appartenente ad un'altra linea temporale. Come spiegato sempre dall'attore, il "nuovo" Wolverine sarà infatti "molto più scontroso, arrabbiato e sarcastico rispetto al passato". Il mutante, però, potrebbe non essere l'unica new entry nel cast della saga Deadpool. La storia, infatti, potrebbe intrecciarsi con quella della serie Loki, che ha introdotto la TVA e approfondito il concetto di Multiverso e viaggi nel tempo. Al momento, però, l'unico nome confermato - oltre ovviamente a Hugh Jackman - è quello di Ryan Reynolds, che torna a vestire i panni del protagonista. Zazie Beetz sarebbe invece in trattative per riprendere il ruolo di Domino. Il film, diretto da Shawn Levy, debutterà in sala l'8 novembre 2024 e farà parte della Fase 5 del MCU. I prossimi titoli Marvel in uscita, che sanciranno proprio l'inizio della Fase 5, sono invece Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Guardiani della Galassia Vol.3, attesi al cinema rispettivamente per il 17 febbraio e il 5 maggio 2023.