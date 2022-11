Deadpool 3 e Wolverine, Ryan Reynolds: "Un sogno divenuto realtà"

News Cinema

Ryan Reynolds ha raccontato a Collider come sia stato possibile che il suo sogno, recitare con Hugh Jackman nei panni di Wolverine, sia divenuto realtà nel prossimo Deadpool 3.

Una delle notizie più discusse delle ultime settimane è stata il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine nel prossimo Deadpool 3, in arrivo nel novembre 2024. L'annuncio è stato dato con alcuni video spiritosi interpretati da Jackman con Ryan Reynolds, che ha spiegato in modo leggermente più serio come sia stato possibile incastrare tutte le tessere del puzzle per toccare con mano uno dei suoi sogni. Leggi anche Hugh Jackman svela i suoi cinecomic preferiti, ma Wolverine tradisce!

Deadpool 3, com'è nata la partecipazione di Hugh Jackman alias Wolverine

Deadpool 3 con Wolverine e Wade Wilson era un miraggio per Ryan Reynolds, che aveva sognato e scherzato sulla reunion più e più volte. È stato proprio Reynolds, che ricordiamo è stato coproducer e anche cosceneggiatore dei suoi Deadpool e Deadpool 2, a spiegare a Collider quanto - da fan dei due personaggi - gli facesse girare la testa la prospettiva di un'improbabile squadra con Hugh Jackman.

Mi stai dando troppa importanza, non credo di essere responsabile per il ritorno di Hugh. Ho sempre voluto che Hugh tornasse. Il mio primo incontro con Kevin Feige, quando la Disney comprò la Fox anni fa, mi pare tre-quattro anni fa, non ricordo bene, era per un film con noi due, un film con Deadpool e Wolverine. Ma non era possibile in quel momento. Poi Hugh ha chiamato nel momento perfetto e ha espresso il suo interesse nel ritornare per un'ultima volta. [...] A quel punto il mio lavoro è stato riportare quell'idea a Kevin Feige un'altra volta e venderla bene. [...]

Non è che poi aggiungere Hugh Jackman in un film è una cosa che fai fatica a vendere. Fa scattare un "sì" immediato, enfatico, senza remore. C'erano un sacco di ingranaggi che la Marvel doveva muovere, con la questione degli X-Men della Fox. Un sacco di burocrazia per riuscirci. E l'hanno fatto. E ne sono molto grato, perché per me lavorare con Hugh è un sogno divenuto realtà. Ma lavorare con Logan, avere Logan e Wade insieme in un film va al di là di ogni sogno che mi sarei mai azzardato ad avere.