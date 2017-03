Deadpool 2: Michael Shannon entra nel cast con il ruolo di Cable

A pensarci bene Michael Shannon nei panni del Generale Zod era probabilmente la cosa migliore de L'uomo d'Acciaio. Fa quindi piacere poter scrivere che l'attore sta per confrontarsi con un nuovo supereroe, precisamente Deadpool. Nel sequel che sta per entrare in fase di riprese Shannon dovrebbe infatti avere la parte di Cable, in quanto appare favorito rispetto a David Harbour (Stranger Things su Netflix) e un piccolo numero di altri attori. Ricordiamo che anche Kyle Chandler e Liam Neeson erano in lizza ma hanno deciso di non concorrere più per il ruolo.

Michael Shannon ha recentemente ricevuto al sua seconda nomination all'Oscar come attore non protagonista per Animali notturni, dopo che la prima era arrivata grazie allo struggente Revolutionary Road di Sam Mendes. Qualche giorno fa era stato annunciato che per Deadpool 2 è stata trovata anche l'attrice che interpreterà Domino. Si tratta di Zazie Beets, reduce dal grosso (e meritatissimo) successo di critica di Atlanta in TV. A dirigere il film sarà David Leitch (John Wick, Atomica Bionda), su una sceneggiatura di Reth Reese e Paul Wernick. Ovviamente Ryan Reynolds tornerà nelle vesti rosse e nere del supereroe dalla lingua più lunga nella storia dei fumetti...

Il prossimo film in cui vedremo Michael Shannon è l'attesissimo The Current War, dove si batterà con Benedict Cumberbatch/Thomas Edison.