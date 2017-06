Deadpool 2: Josh Brolin scolpisce i muscoli per il ruolo di Cable

Due cinecomic attendono John Brolin nel prossimo futuro.

Il primo, già in fase di riprese, è The Avengers: Infinity War in cui lo vedremo nei panni di Thanos. C'è poi Deadpool 2, atteso sequel del film con protagonista Ryan Reynolds la cui uscita è prevista per il 2018. Come ben sappiamo, in questo secondo film Brolin avrà il ruolo di Cable, il figlio di Ciclope degli X-Men. Un ruolo per il quale Brolin si sta preparando molto duramente anche e soprattutto dal punto di vista fisico, come potete vedere dal video qui sotto postato dall'attore sul suo account Instagram.

Oltre a Reynolds e Brolin, Deadpool 2, diretto dal regista di John Wick David Leitch, vede tra i suoi altri interpreti Zazie Beetz nei panni di Domino. Jack Kesy, che a quanto pare dovrebbe interpretare il mutante Black Tom Cassidy. Shioli Kutsuna, Leslie Uggams, Morena Baccarin nel ruolo di Vanessa e Brianna Hildebrand.