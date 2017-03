Deadpool 2: ecco la versione ufficiale del primo teaser [UPDATE]

Da noi Logan è in sala già da mercoledì scorso ma negli USA il film di James Mangold con Hugh Jackman (per l'ultima volta) nei panni del celebre mutante degli X-Men arriverà nei cinema oggi, e, come riferito ieri in esclusiva da Slashfilm, riserverà una bella sorpresa agli spettatori in sala. Prima dell'inizio del film sarà proiettato un primo teaser di Deadpool 2. Il video della durata di poco meno di tre minuti con protagonista Ryan Reynolds è ora ufficialmente online:





Ricordiamo che Deadpool 2, diretto da David Leitch, arriverà nei cinema l'anno prossimo. L'uscita americana al momento è prevista per il 2 marzo 2018.