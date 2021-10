Deadlock: Bruce Willis cerca vendetta e minaccia distruzione nel trailer del film

News Cinema

Deadlock è un thriller d'azione che negli USA arriverà a dicembre e che vede protagonista un Bruce Willis particolarmente vendicativo. Del film è uscito l'appassionante e adrenalinico trailer.

Negli action made in USA ormai va molto di moda il tema della vendetta e la presenza di antieroi che si fanno giustizia da soli e che non sono esattamente dei giovincelli. E’ successo e succede con i film che vedono protagonista Liam Neeson, e accade anche in Deadlock, un thriller naturalmente d'azione che ha il suo interprete principale in Bruce Willis. Stavolta l'attore fa le cose in grande perché, nei panni di un criminale ricercato a cui la polizia ha ucciso il figlio, decide di prendere in ostaggio addirittura una centrale elettrica.

In Deadlock, l'antagonista del personaggio di Bruce Willis ha il volto di Patrick Muldoon, che ricordiamo in Starship Troopers e Spider 3D. A dirigere il film, di cui è appena uscito lo scatenato trailer, è Jared Cohn, a cui dobbiamo, fra gli altri, Morire e poi ancora e Incontro pericoloso. Il regista è anche uno degli autori della sceneggiatura.

Deadlock uscirà al cinema degli Stati Uniti e on demand il 3 dicembre. Insieme alle immagini promozionali, ecco la sinossi ufficiale:

Bruce Willis interpreta Ron Whitlock, un criminale ricercato che, a capo di una squadra di mercenari, si lancia in una missione di vendetta. Convinto di avere contro il governo, il gruppo attacca senza pietà una centrale elettrica, prendendo in ostaggio tutti i presenti. Mentre una città limitrofa rischia un'enorme inondazione, e quindi la totale distruzione, spetta a Mack Karr, un ex ranger delle forze speciali, salvare migliaia di vite innocenti prima che sia troppo tardi.