Dead Ant: il trailer della commedia horror che vede una band hair metal lottare contro formiche giganti

Se siete amanti del cinema di serie B (o anche qualcosa più in basso), questo film è pane per i vostri denti.

S'intitola Dead Ant, e racconta di una band di hair metal che non azzecca più un disco dalla fine degli anni Ottanta e che cerca di rilanciarsi partecipando al Noachella, una versione sgangherata del Coachella.

Solo che durante una tappa nel deserto, dopo essersi fatti di potentissimo peyote, i musicisti e il loro entourage iniziano a essere presi d'assalto da agguerritissime e incazzatissime formiche giganti.

Alla regia di questa commedia horror indipendente c'e Ron Carlson, mentre il cast è composto da Jake Busey, Sean Astin, Tom Arnold e Cameron Richardson.

Dead Ant verrà presentato in prima mondiale, tra pochi giorni, allo Screamfest Horror Film Festival di Los Angeles.