DC League of Super-Pets: ecco il favoloso trailer del film d’animazione con gli animali supereroi!

Carola Proto di 24 novembre 2021

Finalmente possiamo gustarci il divertente e scatenato trailer di DC League of Super-Pets, in cui Krypto mette insieme una banda di animali dai super poteri per salvare la Justice League. Fra le voci, Dwayne Johnson, Kevin Hart, Keanu Reeves.