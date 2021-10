DC FanDome 2021: il video streaming integrale dell'evento con le novità del mondo DC Comics

News Cinema

Il DC FanDome 2021 ha replicato l'esperienza streaming dell'anno scorso che aveva catturato l'attenzione di milioni di fan in tutto il mondo. Ecco il video streaming integrale dell'evento.

UPDATE 17 ottobre: Ecco il video integrale sottotitolato in italiano dell'evento DC FanDome 2021, con tutte le novità in arrivo dal mondo DC Comics e la presentazione in anteprima di attesissimi trailer come quello di The Batman:





L'anno scorso, in un periodo in cui era in vigore un rigido lockdown in quasi tutto il mondo, la DC Comics ha organizzato un grande evento virtuale globale battezzato DC FanDome 2020 che ha riunito il più grande numero di talenti, annunci e contenuti nella storia della DC. Questa fan experience della durata di 24 ore ha ampliato il numero di seguaci in tutto il mondo, generando oltre 22 milioni di visualizzazioni in 220 paesi e territori, con oltre 150 milioni di visualizzazioni di trailer. L'esperienza sta per ripetersi grazie a un nuovo evento programmato per il prossimo 16 ottobre con le stesse modalità.

Il DC FanDome 2021 inviterà ancora una volta gratuitamente i fan a immergersi nel Multiverso DC attraverso il portale DCFanDome.com per seguire tutte le novità su film, serie TV live-action o d'animazione, giochi, fumetti, contenuti per l'home entertainment e altro ancora. La novità di quest'anno sarà il DC Kids FanDome, uno spazio accessibile separatamente per i piccoli fan all'indirizzo DCKidsFanDome.com. L'evento sarà comunque disponibile anche su Twitch, YouTube, Facebook e Twitter, offrendo così varie possibilità di assistere agli incontri che si svolgono nella Hall of Heroes del DC FanDome.

DC FanDome 2021: il programma dell'evento virtuale previsto il 16 ottobre

Non solo i fan, anche tutti media del settore attendono di scoprire le news, i trailer e gli annunci esclusivi per poterli riportati sui propri canale web. Questi sono i capisaldi di quanto accadrà (tutti gli eventi saranno sottotitolati in più lingue):