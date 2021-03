DC al cinema: Iris West riappare in Flash, Deathstroke esce (o quasi)

News Cinema

Sarà ancora Kiersey Clemons a vestire i panni di Iris West in The Flash, mentre Joe Manganiello alias Deathstroke si lamenta della sua sfortuna, per l'uso mancato del suo personaggio nei film Warner...

Le lunghe pianificazioni e i repentini cambi di rotta nel mondo dei supereroi al cinema sono noti, specialmente in ambito DC, dove il DC Extended Universe ha subito terremoti di casting e di impostazione non indifferenti: a pochi giorni dall'uscita dello Zack Snyder's Justice League in streaming, andiamo a vedere che fine abbiano fatto due personaggi e i loro relativi interpreti, entrambi nel cast del nuovo Justice League, ma anche in film futuri come The Flash: parliamo di Iris West e Deathstroke, rispettivamente interpretati da Kiersey Clemons e Joe Manganiello.

The Flash, confermata Iris West alias Kiersey Clemons nel cast

Kiersey Clemons, attrice molto attiva in tv ed ex star del Disney Channel, sarà l'interprete di Iris West in The Flash di Andy Muschietti, dove quindi darà vita all'interesse sentimentale del protagonista Ezra Miller. Già incarnata da Paula Marshall e Candice Patton nelle serie tv, Iris West è apparsa per la prima volta in una storia a fumetti del 1956, ed è quindi storicamente parte del canone più tradizionale (e si suppone amato) di Flash. Tecnicamente l'associazione di Kiersey Clemons ad Iris non è nuova: Snyder infatti l'aveva già assunta per il suo Justice League, ma Joss Whedon cambiò poi le carte in tavola, tagliando Iris dal film. Pare che il personaggio riapparirà nelle quattro ore di Zack Snyder's Justice League, dal 18 marzo noleggiabile sulle principali piattaforme, rendendo quindi The Flash, in uscita nel novembre del 2022, la seconda apparizione di Clemons nell'universo DC cinematografico. Leggi anche The Flash, un post suggerisce il cattivo del film con Ezra Miller?

Deathstroke alias Joe Manganiello ai margini del DC Extended Universe

Il bravo Joe Manganiello non ha avuto il colpo di fortuna di Kiersey Clemons col suo Deathstroke. Come forse ricorderete, Slade Wilson alias Deathstroke compariva già nella scena post-credits dell'originale Justice League, e naturalmente sarà anche nello Zack Snyder's Justice League. Per Manganiello però le cose non sono andate come sperava, e l'ha raccontato al podcast dal titolo programmatico "Happy. Sad. Confused."

Il cammeo di Justice League serviva in teoria a introdurlo come cattivo del The Batman di e con Ben Affleck, progetto poi naufragato e passato nelle mani di Matt Reeves, che ne ha cambiato completamente i connotati e di cui potremo apprezzare il lavoro non prima del marzo 2022, con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. A causa di questo terremoto, il promesso assolo di Deathstroke che sarebbe stato diretto da Gareth Evans non si è più materializzato: difficile a livello commerciale costruire un assolo su una precedente apparizione che è solo un cammeo.

A questo punto Joe Manganiello non aveva che una speranza: il recupero di Deathstroke nel sequel del Suicide Squad di David Ayer. Fallimento anche su quel fronte! L'arrivo di James Gunn al timone di The Suicide Squad: Missione suicida (in uscita ad agosto) ha cambiato del tutto il taglio del lungometraggio. In buona sostanza: Deathstroke è stato introdotto nel DC Extended Universe ma nei fatti non è stato mai davvero utilizzato... solo "promesso".