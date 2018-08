David Robert Mitchell sceneggia They Hear It, un nuovo film horror (su un suono assassino)

Qualche mese fa, al Festival di Cannes, era grande l'attesa per Under the Silver Lake, il nuovo film di David Robert Mitchell, che era stato il regista dell'acclamato horror It Follows. Grande l'attesa, grande la delusione per noi di Comingsoon.it, come testimonia la recensione di Federico Gironi. Ma questo è un altro discorso.

Dopo quel film, che in Italia vedremo nel corso dei prossimi mesi, Mitchell ha accettato un lavoro da sceneggiatore puro che lo riporta all'horror, per la felicità di molti: sarà lui, infatti a scrivere il copione di un film che s'intitolerà They Hear It, storia di una misteriosa presenza chiamata "Il Suono" che uccide o fa impazzire gli sfortunati che si ritrovano ad ascoltarlo, che cita tra le sue ispirazioni Gli uccelli di Hitchcock e It di Stephen King

They Hear It nasce come cortometraggio: era intitolato Whisper e diretto da Julian Terry, che si occuperà della regia anche nella versione lunga della sua storia riadattata da Mitchell.

Per i curiosi, ecco qui il corto: