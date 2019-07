David Oyelowo nel trailer di Don't Let Go, dai produttori di Scappa

News Cinema

Uno zio ha una seconda possibilità per salvare la vita di sua nipote...

David Oyelowo è protagonista del thriller sovrannaturale Don't Let Go, di cui vi presentiamo il trailer. Prodotto dalla Blumhouse che già si è occupata di Scappa - Get Out, il film narra di Jack (Oyelowo), un detective che purtroppo non riesce a salvare la sua amata nipotina Ashley e i suoi genitori da un brutale omicidio. Disperato, a due settimane dalle esequie, riceve una telefonata proprio da Ashley: per qualche misterioso motivo, sta comunicando con lei nel passato. Forse c'è una possibilità per cambiare il corso del tempo...

Cosceneggiato dal regista Jacob Aaron Estes, già autore di Mean Creek e sceneggiatore di The Ring 3, Don't Let Go ricorda un po' la trama del vecchio Frequency (2000), dove Jim Caviezel comunicava con il padre Dennis Quaid morto trent'anni prima. Atmosfera sovrannaturale, più thriller, più suspense a basso costo: il producer Jason Blum è nel suo elemento.

Don't Let Go verrà distribuito negli States a partire dal 30 agosto.