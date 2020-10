David Lynch sarebbe sul set se non fosse stato bloccato dalla pandemia

News Cinema

Come suo solito, David Lynch, che ama l'isolamento creativo, confessa con nonchalance che se la situazione non fosse quella che è, si troverebbe sul set di un film o di una "storia che continua".

Come sua consuetudine, nel suo peculiare modo di dire e non dire, lo scorso luglio David Lynch aveva accennato a un nuovo progetto dichiarando al The Daily Beast "Potrebbero verificarsi delle cose per cui potrei passare meno tempo sul mio canale youtube", che, come saprete, è una delle principali attività del regista in isolamento.

Oggi, intervistato online (se capite l'inglese, trovate il video integrale qua sotto e come sempre vale la pena di ascoltarlo) da PCS Literary Magazine, conferma quell'accenno che però, ahimé, non si è verificato.

Premettendo che "sono in isolamento e amo l'isolamento. Non posso fare alcune cose ma posso dipingere, scolpire e lavorare al mio canale youtube, il che è fantastico", Lynch ha poi detto che se non fosse costretto in questa condizione dalla pandemia "Non sono sicuro, ma probabilmente starei facendo un film o il prosieguo di una storia", il che fa pensare immediatamente a una nuova stagione di Twin Peaks, la quarta, le cui voci, mai confermate, circolano dall'ottobre dell'anno scorso.

Dopo il fantastico ritorno al mondo di Twin Peaks nel 2017, che ha dimostrato quanto Lynch sappia ancora raccontare, innovare e scioccare nello spazio di una miniserie dopo tutti questi anni, i fan sono tornati a sperare. Kyle MacLachlan ha detto in proposito che riprenderebbe volentieri il ruolo dell'agente Cooper (e dei suoi alter ego) ma che tutto è nascosto nella mente di David Lynch. A noi piacerebbe anche ritrovarlo dietro la macchina da presa di un nuovo film, ma nel frattempo, ahimé, dobbiamo accontentarci di vederlo su You Tube alle prese con le previsioni del tempo o con qualche altro contenuto, tipicamente lynchiano.