David Lynch parla di un nuovo progetto, e l'internet impazzisce

Il geniale regista americano, intervistato da The Daily Beast, ha lasciato intuire che si potrebbe dedicare a qualcosa di grande e importante nei prossimi mesi. Ora tutti speculano su cosa mai potrebbe essere.

Di tutte le cose bellissime che sta facendo David Lynch sul suo nuovo canale YouTube in questi mesi di lockdown vi abbiamo più volte parlato.

Ovviamente, il David Lynch Theatre non ha solo attirato la nostra, di attenzione, ma anche quella di numerosi appassionati e di innumerevoli testate, tra cui l'americana The Daily Beast, che ha nei giorni scorsi pubblicato un'intervista al regista e alla sua storia produttrice Sabrina Sutherland, che lo supporta anche in questa sua nuova attività online.

Ebbene, per quest'intervista l'internet è impazzita. O meglio, è impazzita per la dichiarazione di Lynch per cui:

Ci potrebbero essere delle cose in arrivo che significherebbero avere meno tempo da dedicare al canale.

Tradotte in una versione meno vaga, le parole di Lynch significano che potrebbe avere per le mani un progetto finalmente grande e impegnativo.

Di cosa si tratta, però?

Da quando Lynch ha pubblicato su Netflix il suo nuovo cortometraggio, What Did Jack Do?, si parla insistentemente di una partnership con il colosso dello streaming, che potrebbe tradursi sia in una nuova stagione di Twin Peaks, sia in un film Originale Netflix. In questo secondo caso, si potrebbe trattare della realizzazione di un copione mai prodotto, intitolato Antelope Don’t Run No More, così come di qualcosa di completamente nuovo. Alcune indiscrezioni non confermate vorrebbero che Lynch stia lavorando a qualcosa con Naomi Watts e Laura Dern, avvistate assieme presso la sede di Netlfix qualche tempo fa.

In attesa di saperne di più, non ci resta altro che aggrapparci a tutto quanto di lynchiano è disponibile online, o nelle nostre videoteche.