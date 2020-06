David Lynch legge il meteo di Los Angeles e ci infila Black Lives Matter

News Cinema

In uno dei suoi video sulle previsioni del tempo della sua città, David Lynch trova il modo di schierarsi contro il razzismo e condannare l'uccisione di George Floyd.

Come sappiamo, durante il lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus, David Lynch è tornato a una sua vecchia abitudine: leggere le previsioni del tempo di Los Angeles. Lo ha fatto aprendo il canale YouTube David Lynch Theatre dove, come un metereologo con i fiocchi, ha parlato di temperature, sole, nuvole e pioggia. Nella giornata di ieri, il regista ha fatto qualcosa in più, qualcosa di importante: ha dato il suo sostegno a Black Lives Matter, dimostrando di essere rimasto anche lui sconvolto da quanto accaduto a George Floyd.

Seduto in una stanza piena di cassetti, ha salutato, ha guardato fuori dalla finestra e ha descritto la situazione meteorologica della Città degli Angeli con voce un po’ monotona e cantilenante. Alle sue spalle, stavolta, c'era però un cartello bianco, e sul cartello c'era scritto, con un pennarello, "Black Lives Matter". Un po’ più giù si leggevano le parole "pace", "giustizia" e "niente paura". Ovviamente, finché Lynch è rimasto seduto, erano visibili solo alcune lettere. Poi David si è alzato e la telecamera (o macchina da presa) ha continuato a inquadrare il cartello per circa 45 secondi, mentre si sentivano rumori vari, fra cui quello di una sega probabilmente elettrica e forse colpi di martello.

In realtà, il cartello era un pezzo probabilmente di legno, come si intuisce dallo spessore. Ma queste sono quisquilie, l’importante è il messaggio trasmesso, che arrivando da un artista tanto originale, guadagna sicuramente in efficacia.