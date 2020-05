David Lynch ha ripreso a fare il bollettino meteo di Los Angeles - Guarda i video

News Cinema

A molti anni di distanza dagli ultimi, il geniale regista americano, forse annoiato in quarantena, ha pubblicato nuovi video a tema meteorologico.

Molti di voi se lo ricorderanno di quando, diversi anni fa, David Lynch aveva lasciato il mondo sorpreso e divertito pubblicando dei video nei quali, seduto in una specie di studio e sorseggiando l'onnipresente caffè, faceva il bollettino meteorologico per l'area di Los Angeles, dove vive.

Evidentemente un po' annoiato anche lui da questa lunga quarantena imposta dalla pandemia di Covid-19, Lynch è tornato nei giorni scorsi a questa sua enigmatica abitudine, aprendo un canale YouTube chiamato David Lynch Theatre e pubblicando due nuovi video di previsioni del tempo.

Ve li mostriamo qui di seguito:

Di recente Lynch aveva dichiarato nel corso di un'intervista a Vice di non essere al lavoro né su un nuovo film né su una serie (anche se ci sono state numerose speculazioni riguardo una sua possibile collaborazione con Netflix e su una nuova stagione di Twin Peaks, all'indomani dell'apparizione sulla piattaforma streaming del cortometraggio What Did Jack Do?), e che il suo tempo trascorreva sereno tra tazze di caffè, meditazione trascendentale, e un hobby che gli permetteva di dare un senso alla sua ossessione per l'energia elettrica: fabbricare lampade.

Lynch aveva anche dichiarato di avere la speranza che questa pandemia possa finire per lasciare il mondo "più spirituale" e "più buono di quello che è", e che, per non annoiarsi in quarantena, le persone avrebbero potuto "disegnare, dipingere, costruire piccoli oggetti, scrivere canzoni, poesie, storie da filmare successivamente, fare giochi inventare, giochi [...] inventare nuove ricette e cucinarle."

Lui ora, oltre alle lampade, dà il bollettino del meteo.