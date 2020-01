David Leitch porterà Kung Fu al cinema

News Cinema

In preparazione un film dalla mitica serie anni Settanta con David Carradine.

Chi era ragazzo o adolescente negli anni Settanta o meglio, Ottanta, visto che fu trasmessa allora in Italia, si ricorderà benissimo di Kung Fu, la mitica serie con David Carradine andata in onda dal 1972 al 1975 sulla ABC, misto di western e arti marziali, in cui l'attore era Kwai Chang Caine, un monaco Shaolin arrivato nel West per cercare il fratellastro.

Se come noi l'avete amata, assieme al suo straordinario protagonista, sarete felici (o forse, chissà, preoccupati) di sapere che David Leitch, attore, ex stuntman e regista di John Wick, Fast & Furios - Hobbs & Shaw, Deadpool 2 e Atomica bionda, sta sviluppando per la Universal una versione cinematografica della serie portare la serie sul grande schermo, in qualità - per ora - di produttore.

Il film non ha niente a che vedere con il reboot della serie in fase di sviluppo alla CW, con una donna asiatica come protagonista.