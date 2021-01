David Hasselhoff vende la sua KITT e la consegna di persona

News Cinema

È in vendita la celebre Pontiac Firebird nera della serie anni 80 Knight Rider, in Italia Supercar. Ma non un'auto qualunque, quella personale del protagonista David Hasselhoff.

È una delle auto più famose dello schermo, anche se piccolo. La serie Knight Rider, nota in Italia come Supercar, è stata una grande compagnia per i telespettatori degli anni 80 che ammiravano tanto la linea sportiva dell'automobile protagonista quanto la sua "intelligenza artificiale".

Nera come la notte senza luna, la Pontiac Firebird Trans Am del 1982 aveva un cuore pulsante nella striscia stroboscopica con luce rossa posta tra i due fanali anteriori e ogni volta che Michael Knight alias David Hasselhoff premeva il Turbo Boost ne vedevamo delle belle (bastava poco per entusiamarsi all'epoca).

Oggi parliamo con Siri, Alexa, Google e ancora ci sono difficoltà di comprensione, invece le chiacchierate con KITT erano fluide, memorabili e utili per combattere il crimine. Senza contare che quell'inquadratura stretta del quadro luminoso sul cruscotto quando KITT interagiva, è un esempio di ottimizzazione estrema del rapporto costo/utilizzo (una ripresa per centinaia di utilizzi).

Non proprio l'auto della serie, ma la replica di proprietà di David Hasselhoff sarà messa in vendita dall'attore attraverso il sito d'aste liveauctioneers.com il 17 di questo mese. Hasselhoff consegnerà personalmente la Pontiac perfettamente funzionante all'acquirente che riuscirà ad aggiudicarsela, il quale avrà, attenzione, anche le spese di trasporto a suo carico (l'auto si trova in Inghilterra). Al momento le offerte che stanno arrivando hanno portato il prezzo a 925 mila dollari.

Qui sotto il momento della serie Supercar in cui KITT parla per la prima volta (in lingua originale).