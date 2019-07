David Gordon Green e Jamie Lee Curtis torneranno per Halloween Kills e Halloween Ends!

News Cinema

Dopo alcune settimane d’incertezza riguardante il nome di chi dirigerà e interpreterà i prossimi capitoli di Halloween, oggi è finalmente stato il giorno delle conferme: dopo il successo del film uscito lo scorso anno David Gordon Green tornerà a realizzare i due nuovi episodi, che saranno girati back to back e si intitoleranno rispettivamente Halloween Kills e Halloween Ends. Le riprese inizieranno a settembre.

Oltre a David Gordon Green torneranno ufficialmente anche Danny McBride nel ruolo di sceneggiatore e soprattutto Jamie Lee Curtis in quello di Laurie Strode. Per molto tempo era stato ventilato che questo personaggio non sarebbe tornato per lasciare spazio a una protagonista più giovane e capace di attrarre il pubblico di ragazzi. Quello che invece appare chiaro adesso è che i prossimi due Halloween chiuderanno definitivamente i conti con la battaglia personale tra Laurie e il maniaco omicida Michael Myers: se ci saranno dunque nuovi film dopo questa trilogia, la Strode non ne sarà più parte. Halloween Kills e Halloween Ends sono stati infatti impostati per essere dei veri e propri sequel del successo del 2018, senza alcuna idea di reboot, re-imagining o altre variazioni sul tema. Il primo dei due progetti arriverà nelle sale statunitensi il 16 ottobre 2020, l’altro il 15 ottobre del 2021.

Ricordiamo che l’Halloween diretto da David Gordon Green nel 2018 era un sequel specifico dell’originale di John Carpenter. Costato soltanto 10 milioni di dollari, il film ne ha incassati più di 150 sul mercato americano e più di 250 in tutto il mondo. Oltre alla Curtis vi recitavano anche Judy Greer e la giovane Andi Matichak, che torneranno anche nei due nuovi lungometraggi.