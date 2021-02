David Fincher racconta il calore di una birra in uno spot bellissimo

News Cinema

Da sempre esperto anche di videoclip e pubblicità, David Fincher dimostra di non aver perso il tocco nemmeno in quell'ambito, con uno spot che trasforma il concetto di birra nel concetto di legame. È sempre cinema, in un minuto e mezzo.

Se amate David Fincher da sempre, sin da Seven ma magari anche prima da Alien 3, dovreste sapere che il regista ancora una volta papabile per gli Oscar grazie all'ultimo Mank su Netflix, ha anche una lunga esperienza nel campo della pubblicità e dei video musicali: la dimostra ancora una volta per uno spot per le birre Anheuser-Busch, per gli amici Budweiser e Bud Light, alla vigilia del Super Bowl, indiretta celebrazione della promozione cinematografica e commerciale in generale. Cosa ci dicono David e i copywriter dietro a questo minuto e mezzo?

Che la birra rappresenta un momento di relax e di connessione tra gli esseri umani: non è di certo l'unico, ma è forse il forzato distanziamento sociale che porta anche chi è astemio a commuoversi di fronte a questa carrellata di personaggi.

Lo spot per la birra Budweiser di David Fincher: le scene che racconta

C'è chi stacca dal lavoro, c'è chi viene licenziato o promosso sul lavoro, c'è chi vuol far pace, chi si consola e riscopre il valore del vero legame complice, chi allenta la tensione artistica, chi addirittura (nella scena più bella in cui alla birra si fa riferimento solo con un ammiccamento) spera di elaborare un lutto con un'amica. Alcuni flash suggeriscono sul serio personaggi che funzionerebbero in un film, ma a David Fincher bastano pochi secondi, lavorando su recitazione, movimenti di macchina, inquadrature e luci.

Mank al momento ha ricevuto candidature ai Golden Globe per miglior film drammatico, migliore regia, miglior attore in un film drammatico (Gary Oldman), miglior attrice non protagonista (Amanda Seyfried), migliore sceneggiatura e migliore colonna sonora.

