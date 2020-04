David di Donatello: l'8 maggio su Rai 1 l'edizione 2020 dei premi del cinema italiano

News Cinema

A condurre una cerimonia di premiazione in cui si daranno battaglia Pinocchio, Il Traditore e Il Primo Re sarà Carlo Conti.

I David di Donatello, si sa, sono i premi più importanti del cinema italiano. In questo sfortunato 2020 erano previsti per il 3 di aprile, ma, con il caos generato dal Coronavirus e la necessità di mantenere la distanza di sicurezza fra individui, la cerimonia era stata rimandata, e con essa il red carpet. Oggi Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, informa che la sessantacinquesima edizione del premio si terrà venerdì 8 maggio, quindi durante l'auspicata Fase 2, con la conduzione di Carlo Conti, e che verrà trasmessa in diretta su Rai 1.

La breve comunicazione ovviamente solleva in noi molte domande: si tratterà di una cerimonia vera e propria con i candidati, gli ospiti e i presentatori seduti ad almeno un metro gli uni dagli altri? Oppure ci saranno solo Piera Detassis e Carlo Conti, mentre i candidati saranno tutti a casa loro magari su Zoom? O magari si salterà la parte "the winner is…" e parteciperanno all’evento soltanto i vincitori. Chissà...

Probabilmente le nostre domande troveranno risposta l'8 maggio stesso. Se però avremo qualche informazione, non mancheremo di aggiornarvi. Intanto, ecco i candidati ai David di Donatello 2021. La battaglia è fra Il Traditore, Il Primo Re e Pinocchio.