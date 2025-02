News Cinema

David di Donatello, i 15 documentari in gara, tra sguardi sull'estero, ritratti storici e realtà sociali

Sono quindici le opere che si contendono il Premio David di Donatello – Cecilia Mangini 2025, scelte tra le 153 iscritte al concorso. Si va dai ritratti storici come quelli per Eleonora Duse ed Enrico Berlinguer. all'attualità internazionale, in Ucraina o Libano. Quali saranno le cinque nomination?