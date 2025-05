David di Donatello 2025: Timothée Chalamet riceverà un David Speciale

News Cinema

L'Accademia del Cinema Italiano ha deciso di premiare, durante la settantesima edizione dei David di Donatello, che si svolgerà il 7 maggio, Timothée Chalamet. All'attore andrà un David Speciale.

Durante la settantesima edizione dei David di Donatello ci sarà un altro illustre premiato: Timothée Chalamet. All'attore andrà il David Speciale nel corso di una serata condotta da Elena Sofia Ricci e Mika e trasmessa da Rai 1, in diretta e in prima serata, mercoledì 7 maggio. La cerimonia si svolgerà all'interno degli Studi di Cinecittà e sarà in diretta anche su Rai Radio2 - con la conduzione di Carolina Di Domenico e Claudio Santamaria. Sarà disponibile sulla piattaforma di RaiPlay.

Oltre a Chalamet, riceveranno un riconoscimento speciale da parte dell'Accademia del Cinema Italiano Pupi Avati (David alla Carriera), Ornella Muti (David Speciale), Diamanti di Ferzan Ozpetek (David dello Spettatore) e Anora di Sean Baker (David come Miglior Film Internazionale).

Timothée Chalamet in breve e la motivazione del David Speciale

Timothée Chalamet ama molto l'Italia, e non solo perché è il paese dove ha girato il film che lo ha imposto all'attenzione internazionale, e cioè Chiamami col tuo nome. L'attore è venuto spesso a presentare i suoi film nella nostra penisola, compreso A Complete Unknown, in cui ha interpretato Bob Dylan ottenendo la nomination All'Oscar. Chalamet è stato candidato alla statuetta dorata anche per Chiamami col tuo nome e nel suo curriculum ci sono diverse nomination ai Golden Globe, ai BAFTA e agli Screen Actors Guild Award. Per Luca Guadagnino ha lavorato anche in Bones and All ed è stato diretto da Greta Gerwig in Lady Bird e in Piccole Donne. Il suo ruolo più importante è forse quello di Paul Atreides in Dune e Dune - Parte 2 di Denis Villeneuve, e lo abbiamo apprezzato anche in Un giorno di pioggia a New York e in Wonka, secondo remake di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Prossimamente lo vedremo in Marty Supreme - sul campione di ping pong Marty Reisman - e in Dune: Messiah, sempre di Villeneuve.

A commento della decisione di premiare Timothée con il David Speciale, Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia del Cinema Italiano, ha dichiarato:

Le radici europee e l'educazione americana fanno di Timothée Chalamet uno dei protagonisti oggi più imprevedibili e talentuosi del cinema internazionale, in grado di proporsi allo stesso tempo come interprete d’autore e star capace di generare tendenze e stili. L'Accademia è felice di attribuirgli il David Speciale, che vuol essere il riconoscimento al grande attore di film di qualità e innovativi, e, insieme, al protagonista globale. È importante per noi ricordare come la sua affermazione sulla scena mondiale sia avvenuta proprio grazie a un meraviglioso film italiano, Chiamami col tuo nome, di uno dei nostri registi più apprezzati a livello internazionale, Luca Guadagnino. Incroci indispensabili e assolutamente contemporanei di culture e di visioni, un connubio che il David di Donatello è lieto di celebrare.