David di Donatello 2021: le foto più belle della cerimonia di premiazione

La sessantaseiesima edizione dei David di Donatello, i più importanti premi cinematografici italiani, è stata commovente e importante, perché finalmente in presenza. C'erano (quasi) tutti gli artisti che amiamo di più, e molti sono nelle foto più belle della serata che abbiamo scelto per voi.

Sono stati tanti i momenti indimenticabili della premiazione dei David di Donatello, giunti, in questo difficile 2021, alla loro sessantaseiesima edizione. Come ha ricordato Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico Dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi di David di Donatello, la cerimonia di consegna è avvenuta in presenza, seppure in due luoghi differenti (Il Teatro dell’Opera di Roma e gli studi Fabrizio Frizzi) ed è stato meaviglioso vedere sul palco, accanto a Carlo Conti, le personalità del mondo del cinema che ben conosciamo e per cui facciamo il tifo.

La premiazione è stata abbastanza snella, tenuto conto del numero dei riconoscimenti, e tutti erano molto felici per la ripartenza dell'industria e solidali nei confronti del lavoratori dello spettacolo. Tanti i David "speciali" della serata (a Diego Abatantuono, Sandra Milo, Monica Bellucci e a Tolo Tolo) e tanti gli attimi di profonda commozione, nel ricordare ad esempio Ennio Morricone. Diverse le standing ovation: per la figlia di Mattia Torre che ha preso il premio al posto del papà che non c’è più, per Sophia Loren, che ha vinto il David per la migliore attrice protagonista e per Gigi Proietti, ricordato da Enrico Brignano. E se Pierfrancesco Favino ha chiesto che il cinema venga presto insegnato nelle scuole, Laura Pausini ha aperto la serata cantando la sua Io sì/Seen, mentre Checco Zalone e Monica Bellucci sono intervenuti a distanza.

In un'edizione che ha visto trionfare Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti (che ha ottenuto 7 riconoscimenti, fra cui miglior film, miglior regista e miglior attore protagonista a Elio Germano) e che ha premiato, come attori, anche Fabrizio Bentivoglio e Matilda De Angelis, e come miglior regista esordiente Pietro Castellitto, c'era anche chi immortalava tutti gli istanti più indimenticabili, e precisamente i fotografi Luca Dammicco e Emanuele Manco. Noi abbiamo scelto le loro foto (secondo noi) più belle.

Le foto più belle della serata dei David di Donatello 2021

Ecco le immagini più belle della sessantaseiesima edizione dei David di Donatello, in cui avremmo voluto veder riconosciuto un po' di più il talento dei fratelli D'Innnocenzo, autori dello straordinario Favolacce.