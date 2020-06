David di Donatello 2020: i cortometraggi italiani candidati disponibili gratuitamente su RaiPlay in tutto il mondo

News Cinema

Per una settimana, in occasione dell’iniziativa Fare Cinema, i corti italiani candidati ai David saranno visibili in tutto il mondo, anche sottotitolata, sulla piattaforma di RaiPlay.

I cinque cortometraggi italiani candidati alla 65° edizione dei David di Donatello saranno disponibili gratuitamente, in streaming e in versione sottotitolata, in tutto il mondo attraverso la piattaforma digitale RaiPlay.

Il tutto per una settimana, fino al 21 giugno, e nell'ambito dell'iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Fare Cinema. I cortometraggi, compreso il vincitore Inverno diretto da Giulio Mastromauro, saranno sottotitolati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione in lingua inglese, francese e spagnola e saranno visibili sulla piattaforma Rai Play anche all'estero per tutta la durata della rassegna.

L'Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, per celebrare la Giornata Mondiale del Cinema Italiano, che si terrà il 20 giugno e si inserisce all'interno dell'iniziativa, intende dare voce al nostro miglior cinema attraverso la diffusione, anche al di fuori dei confini nazionali e con il supporto dei sottotitoli, dei migliori cortometraggi della passata stagione.

“Come Accademia del Cinema italiano - Premi David di Donatello siamo particolarmente felici e onorati di poter presentare la nuova generazione di giovani registi attraverso la cinquina finalista dei corti e di farlo su scala internazionale grazie al supporto della Farnesina. Per noi un segnale importante di futuro” spiega Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia.

Questi i cortometraggi disponibili

· Baradar di Beppe Tufarulo

· Il nostro tempo di Veronica Spedicati

· Inverno di Giulio Mastromauro - vincitore della 65° edizione dei Premi David di Donatello

· Mia sorella di Saverio Cappiello

· Unfolded di Cristina Picchi

Fare Cinema, che quest’anno giunge alla sua terza edizione, è un'iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con la collaborazione di MIBAC, ANICA e Istituto Luce-Cinecittà. L’iniziativa, che si svolge dal 15 al 21 giugno, intende mettere in evidenza in tutto il mondo il talento dei professionisti dell'industria cinematografica italiana. Aderiscono a “Fare Cinema” gli 82 Istituti Italiani di Cultura ma anche le Ambasciate e i Consolati d'Italia in tutto il mondo.