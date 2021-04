David Cronenberg torna alla science-fiction con Crimes of the Future: ci sarà Viggo Mortensen?

News Cinema

A sette anni da Maps to the Stars, Davide Cronenberg torna alla regia con un film sci-fi che girerà ad agosto in Grecia.

A sette anni di distanza da Maps to the Stars, il nostro indagatore della psiche preferito David Cronenberg torna alla regia. È confermato ufficialmente che il regista si recherà in Grecia il prossimo agosto per girare un film di science-fiction intitolato Crimes of the Future. Non si conosce la trama, ma per dovere di cronaca bisogna segnalare che nel 1970 l'allora 27enne Cronenberg scrisse e diresse un film della durata di un'ora con lo stesso titolo. La storia di quel film è ambientata nel 1997 in un futuro in cui tutte le donne adulte del pianeta sono state uccise dagli effetti collaterali di prodotto cosmetico. Gli uomini cercano di adattarsi a un mondo quasi unicamente maschile con esperimenti genetici, fatta eccezione per le bambine ancora vive che sono tenute prigioniere. È pur sempre di un film di David Cronenberg che stiamo parlando.

Non è detto che si tratti di un remake questo nuovo Crimes of the Future, ma stando a quanto raccontando da Viggo Mortensen un paio di mesi fa, il suo amico David Cronenberg avrebbe avuto per le mani un progetto vicino alle origini della sua filmografia tra l'horror e la science-fiction. "È una storia che ha scritto molto tempo fa e ora la sta rifinendo. Se va tutto bene, gireremo quest'estate" diceva Mortensen. "Gireremo" lascia intendere che il film, se di questo si tratta, offrirà a entrambi una nuova collaborazione, dopo A History of Violence (2005), La promessa dell'assassino (2007) e A Dangerous Method (2011).