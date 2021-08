David Cronenberg arriva in Italia: sarà l'ospite d'onore del Matera Film Festival

News Cinema

Il regista canadese David Cronenberg incontrerà il pubblico del Matera Film Festival che si svolge dal 2 al 10 settembre.

Se nei prossimi giorni doveste trovarvi a passare dalla Basilicata, sarà imperativo fermarsi a Matera. Non solo per visitare la splendida e molto cinematografica Città dei Sassi (parte dell'ultimo film di James Bond No Time To Die è stata girata qui), ma per vedere e ascoltare uno dei più grandi autori contemporanei della settima arte. Il signor David Cronenberg sarà l'ospite d'onore della seconda edizione del Matera Film Festival. Il regista canadese premiato con il Leone D’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018, terrà una masterclass aperta al pubblico e seguirà da vicino le principali attività in programmazione.

Per l'occasione, il programma del Matera Film Festival si arricchisce di una retrospettiva a lui completamente dedicata. Questi i titoli di alcuni dei lungometraggi che saranno presentati al pubblico durante i giorni del Festival: Scanners (1981), Videodrome (1983), La zona morta (1983), La mosca (1986), Crash (1996), eXistenZ (1999), A History of Violence (2005) e La promessa dell’assassino (2007). Con la sua filmografia, Cronenberg ha messo a nudo attraverso i generi la presunta integrità morale dell'essere umano sostenendo, tra le righe, che la sua deviazione mentale sia la regola piuttosto che l'eccezione. Il Matera Film Festival si svolgerà dal 2 al 10 settembre. Qui sotto un video con alcune delle scene più disturbanti dei film di David Cronenberg. La scelta delle sequenze poteva essere molto molto più cruenta di quello che è, ma è stato considerato anche l'impatto psicologico di alcuni passaggi nel contesto di ciò che raccontano.