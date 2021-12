David Cronenberg abbraccia il suo cadavere in un corto girato dalla figlia

News Cinema

Si intitola The Death of David Cronenberg il corto in cui la figlia Caitlin dirige il celebre padre e il risultato è affascinante e disturbante insieme.

David Cronenberg ha firmato alcuni dei film più belli, affascinanti, e al tempo stesso repellenti e disturbanti della storia del cinema, soprattutto nel primo periodo della sua carriera. Il figlio Brandon Cronenberg ha seguito le sue orme e così, a quanto pare, la figlia Caitlin, che dirige il padre in un brevissimo cortometraggio, intitolato The Death of David Cronenberg, in cui il regista e attore canadese si avvicina al letto che contiene una (molto verosimile) riproduzione del suo cadavere che bacia e abbraccia.

Il risultato è puro Cronenberg: un mix di macabro e sublime e quasi un manifesto poetico per un regista che non ha mai avuto timore di mostrare il corpo in tutte le sue trasformazioni.

Se volete vederne un pezzo lo trovate a questo indirizzo https://superrare.com/artwork-v2/the-death-of-david-cronenberg-28414, ma la visione completa, se abbiamo ben capito, è riservata a cui acquista l'NFT (Non Fungible Token, da Wikipedia "un tipo speciale di token crittografico che rappresenta l'atto di proprietà ed il certificato di autenticità di un bene unico").

The Death of David Cronenberg: la descrizione del film

The Death of David Cronenberg è un cortometraggio di un minuto scritto da e con il regista, sceneggiatore e attore David Cronenberg. Nel film il protagonista è in piedi in una stanza illuminata da una luce tenue. Indossa una vestaglia e guarda a lungo in macchina prima di spostare lo sguardo su una figura immobile in un letto. Il film, una collaborazione con la figlia di Cronenberg, Caitlin, che lo ha prodotto e diretto, esplora la mortalità, il surrealismo e la metamorfosi di vita e morte.