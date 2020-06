David Byrne’s American Utopia: Spike Lee ha filmato per HBO lo spettacolo teatrale

News Cinema

Spike Lee ha diretto un film basato sulle riprese dell’acclamato show di Broadway American Utopia di David Byrne che verrà trasmesso dal network americano HBO.

Non è mai stato così attivo, Spike Lee. Tra le altre cose, impegnato a godersi l’accoglienza americana molto positiva del suo nuovo film, per Netflix, Da 5 Bloods, firmerà anche la regia della versione cinematografica dello spettacolo teatrale, molto applaudito a Broadway, David Byrne’s American Utopia. Le riprese sono state effettuate fra la fine del 2019 e l’inizio di questo disgraziato 2020, mentre Il film andrà in onda sul network americano HBO.

La versione filmata, ripresa all’Hudson theatre di New York, andrà in onda più avanti nel corso dell’anno, anche se una data precisa non è ancora stata annunciata.

“David Byrne’s American Utopia è unico, un perfetto esempio di come l’intrattenimento può avvicinarci durante questi tempi complicati”, secondo una rappresentate della HBO, Nina Rosenstein. “La brillante regia di Spike aggiunge un livello di intimità a questa potente performance, e siamo così entusiasti di condividere questo show innovativo con il nostro pubbico”.

American Utopia presenta David Byrne e altri 11 musicisti di tutto il mondo alle prese con l’album del 2018 dal titolo omonimo, così come canzoni dal repertorio dei Talking Heads. Lo spettacolo è andato in scena dall’ottobre al febbraio scorsi, ottenendo recensioni molto positive. “Spike ed io ci siamo incrociati molte volte nel corso degli anni”, ha detto Byrne, “naturalmente sono un grande fan e ora finalmente abbiamo avuto l’opportunità di lavorare insieme. Sono davvero entusiasta del risultato e della possibilità che questo show possa ora rivolgersi a un pubblico molto più ampio”.

Così Spike Lee: “è un onore e un privilegio che il mio fratello artistico, Mr. David Byrne, mi abbia chiesto di unirmi a lui in concerto, di invitarmi nel suo magnifico mondo di American Utopia. Pace e amore, be safe”.