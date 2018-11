David Ayer rivela che Steppenwolf doveva originariamente comparire in Suicide Squad

David Ayer ha rivelato che il “villain” che avrebbe dovuto controllare Incantatrice nella prima versione di Suicide Squad era Steppenwolf. L’idea originale era che l’essere avrebbe tenuto in pugno la ragazza grazie a una delle sue scatole magiche, e che avrebbe di conseguenza partecipato all’epica battaglia finale del film. Anche i mostri scatenati da Incantatrice contro il gruppo di antieroi all’inizio altro non erano che i Parademoni di Steppenwolf. L’idea alla base di tutto voleva che stesse preparando quella stessa invasione della Terra che poi avremmo visto in Justice League. Proprio lo sviluppo di quest’ultimo progetto avrebbe in qualche modo costretto Ayer ad abbandonare il personaggio e sostituirlo con Incubus.

La presenza di Steppenwolf in Suicide Squad e la sua eventuale assenza in Justice League avrebbe cambiato qualcosa per le sorti dei due film? Difficile dirlo. C’è però da evidenziare che, nonostante entrambi siano andati incontro a enormi problemi di produzione e conseguentemente sostanziali riprese addizionali, il primo alla fine si è rivelato un film molto più redditizio del secondo: costato 175 milioni di dollari, Suicide Squad ne ha incassati 325 negli Stati Uniti e 746 a livello internazionale. Il budget di produzione di Justice League è invece stato decisamente più grosso – non si conoscono le cifre precise – ma alla fine il film ha incassato “soltanto” 229 milioni in America e 657 in tutto il mondo. Dei cinque film fino a oggi prodotti nel nuovo Universo della DC/Warner, Justice League è quello che è andato peggio sia nel mercato interno che in quello mondiale.