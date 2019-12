News Cinema

Il classico di Robert Aldrich aveva nel cast Donald Sutherland e John Cassavetes.

Dopo il remake de Il mucchio selvaggio affidato a Mel Gibson la Warner Brothers realizzerà anche quello di un altro cult di fine anni ’60 e cioè Quella sporca dozzina, classico di guerra girato da Robert Aldrich nel 1967. La sceneggiatura tratta dal romanzo E.M. Nathanson era ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale e raccontava di un gruppo di carcerati decisi ad accettare una missione suicida dietro le linee tedesche alla vigilia dello sbarco in Normandia degli Alleati. Nel cast del lungometraggio originale spiccavano John Cassavetes, Donald Sutherland, Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson.

A scrivere e dirigere il remake di Quella sporca dozzina per la Warner sarà David Ayer: la scelta appare decisamente coerente: non solo il cineasta si è già confrontato con il dramma bellico grazie al riuscito Fury, ma per la compagnia ha già diretto il successo di Suicide Squad, guarda caso altra storia di un gruppo di criminali mandati allo sbaraglio in una missione impossibile.

Fattosi notare grazie alla sceneggiatura di Training Day, David Ayer ha una carriera da regista piuttosto ondivaga, il cui risultato migliore è senz’altro End of Watch – Tolleranza zero con Jake Gyllenhaal. Il cineasta ha finito di girare The Tax Collector con Shia LaBeouf e realizzerà poi anche Bright 2, sequel del grosso successo Netflix che vede protagonista Will Smith.