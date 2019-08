David Ayer dirigerà il film di guerra El-Alamein

News Cinema

Alla produzione la Lionsgate. Il progetto sembra poter essere accostato al suo precedente Fury.

Dopo un lungometraggio piuttosto apprezzato come Fury David Ayer tornerà a dirigere un film di guerra intitolato El Alamein per la Lionsgate. Si tratta di un progetto simile al precedente, in quanto al centro della vicenda dovrebbero trovarsi le numerose battaglie della Seconda Guerra Mondiale tenutesi nel Nord Africa in cui i carri armati ebbero un ruolo fondamentale. Protagonisti su schieramenti opposti furono il tedesco Erwin Rommel e il britannico Bernard Montgomery, il quale alla fine riuscì a sconfiggere il nemico.

La sceneggiatura di El Alamein è stata scritta da David Self, con un ultimo aggiornamento redatto da James Coyne. Le riprese dovrebbero cominciare all’inizi del prossimo anno. El Alamein segna soltanto l’ultimo dei progetti in cui David Ayer è stato coinvolto negli ultimi anni. Dopo Fury infatti il regista ha diretto il blockbuster Suicide Squad, il grosso successo di Netflix Bright - entrambi con Will Smith - e presto tornerà sul grande schermo col thriller The Tax Collector, progetto più “piccolo” che vede protagonista quello Shia LaBeouf con cui ha già collaborato con in Fury. E’ inoltre stato annunciato anche Bright 2, ma ancora non si sa quando inizierà la produzione.