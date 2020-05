David Ayer da Bright al giallo Six Years ancora per Netflix

News Cinema

Il regista di Suicide Squad e Bright, David Ayer, realizzerà un altro film per Netflix tratto dal best-seller di Harlan Coben, Six Years.

Dopo Suicide Squad e Bright, che ha realizzato per Netflix, il regista David Ayer adatterà e dirigerà un altro film per il colosso dello streaming. Si tratta della trasposizione di un best-seller di Harlan Coben, intitolato "Six Years" e uscito nel 2013 (inedito in Italia).

Il libro è incentrato su Jake Fisher, un uomo che sei anni prima ha visto Natalie, l'amore della sua vita, lasciarlo per sposare un altro e che da allora si è buttato anima e corpo nella sua carriera di docente al college. La speranza di tornare con la donna che non ha mai dimenticato ma che ha promesso di non cercare mai, si rinnova quando il marito muore. Jake si reca al funerale ma lì scopre che la vedova dell'uomo non è Natalie, e decide di ritrovarla e scoprire la verità.

Ayer scriverà, produrrà e dirigerà il film. Una trasposizione cinematografica del romanzo era prevista - prima della sua pubblicazione - alla Paramount, e il protagonista all'epoca avrebbe dovuto essere Hugh Jackman, ma come spesso accade il progetto venne accantonato.

Quanto all'autore del libro, Harlan Coben sta collaborando con Netflix per l'adattamento di un suo altro romanzo, "The Woods", del 2007, in una miniserie polacca che sarà pronta a fine anno.