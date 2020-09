David Attenborough - Una vita sul nostro pianeta: il trailer del documentario sul famoso divulgatore scientifico

News Cinema

Per anni i documentari narrati da David Attenborough sulle meraviglie della natura ci hanno tenuto compagnia. Ora il doc Netflix David Attenborough - Una vita sul nostro pianeta racconta la sua vita e il suo pensiero.

David Attenborough è una leggenda, perché per oltre mezzo secolo ha realizzato documentari naturalistici che ci hanno fatto sgranare gli occhi dinanzi alle meraviglie del nostro pianeta. Nel 2019 è stato conduttore e narratore de Il nostro pianeta, serie doc targata Netflix. E proprio la potentissima piattaforma streaming ospiterà, dal 4 di ottobre, un documentario dedicato ad Attenborough. David Attenborough - Una vita sul nostro pianeta racconta la vita del divulgatore scientifico britannico, che oggi ha 94 anni, e soprattutto si fa portavoce del suo pensiero, o meglio della sua preoccupazione per i destini della Terra, sempre più minacciata dai cambiamenti climatici e dai comportamenti sbagliati dell'uomo, che pian piano la sta distruggendo. Più che essere un classico biopic, David Attenborough - Una vita sul nostro pianeta è una fotografia di ciò che minaccia le piante, gli animali, gli oceani e i continenti, che Attenborough ha visitato in lungo e in largo mostrandocene le meraviglie.

La regia di David Attenborough - Una vita sul nostro pianeta, di cui è appena uscito il trailer, è di Keith Scholey, abituale collaboratore di Attenborough. Della sua nuova fatica e del nuovo sodalizio con David A. ha parlato in questi termini: "Durante la mia carriera ho lavorato con David su molti progetti, ma ritrovarlo per questo film, che è così importante in questo momento, è stato un privilegio. A 94 anni, la sua conoscenza e comprensione della natura ha la stessa rilevanza e lo stesso prezioso valore di quando David ha introdotto il pubblico britannico, in televisione, ai pangolini e ai bradipi. Mentre ci riprendiamo dalla pandemia, le riflessioni di Sir David e il suo messaggio di speranza suonano particolarmente attuali e importanti".