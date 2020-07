Dave Franco sarà il rapper Vanilla Ice nel biopic To The Extreme

News Cinema

Non c'è ancora un regista collegato al progetto ma Dave Franco conferma che sarà il rapper Vanilla Ice nel film biografico To The Extreme, di cui spera di fare una sorta di The Disaster Artist, sull'esempio del fratello James Franco.

p>ha confermato che(vero nome) in un film biografico intitolato. Ancora non c'è un regista scritturato per il film scritto da, ma secondo l'attore il progetto sta progredendo: "Lo stiamo sviluppando da un po' di tempo ma ci avviciniamo sempre più alla preproduzione".poi ha aggiunto che spera di fare diun film nella vena di, diretto dal fratello James e da entrambi interpretato, che raccontava la lavorazione del film di

"Da quel film la gente si aspettava una commedia pura e semplice in cui ci prendevamo gioco di Tommy Wiseau, ma più la interpretavamo seriamente, più sincera risultava. Questo è il tono che vogliamo anche per questo".

La storia di Vanilla Ice è quella di un ragazzo che, dopo aver abbandonato la scuola, vendeva auto a Dallas fino a che nel 1990, a 23 anni, è arrivato in vetta alle classifiche col singolo hip hop "Ice Ice Baby" che ha venduto 15 milioni di copie in tutto il mondo, mentre l'album da cui era tratto, To The Extreme appunto, ne vendeva 11 milioni e restava al top per sedici settimane.

Nel film vedremo Vanilla Ice alle prese con la fama improvvisa, con tentativi di estorsione e la tentazione di svendersi. Dave Franco sta lavorando in quarantena con lo stesso Van Winkle: "Rob è un ragazzo molto dolce e intelligente ed è stato di grande aiuto per assicurarci la correttezza di tutti i dettagli e darci accesso a informazioni che la gente non conosce. Quando parlo con lui non riesco a non pensare alle situazioni surreali in cui mi calerò per prepararmi al ruolo".

Ci sembra un progetto interessante e chissà che il fratellone James Franco non torni dietro alla macchina da presa per dirigerlo.