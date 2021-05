Dave Bautista rivela "Sarei un perfetto Hemingway. O Bane"

News Cinema

In un'intervista Dave Bautista racconta il suo sogno nel cassetto come attore e chissà che un giorno non riesca a realizzarlo.

Finora abbiamo conosciuto Dave Bautista come attore in action e cinecomic, anche grazie alla sua impressionante stazza da wrestler e body-builder, che sembra condannarlo a interpretare questi ruoli per tutta la vita. Ma come molti uomini, il buon Dave nasconde sotto il fisicaccio un animo sensibile e aspirazioni da interprete serio.

In una recente intervista con Polygon, l'interprete dei Guardiani della Galassia e di Army of the Dead, ha rivelato i suoi sogni nel cassetto: vorrebbe interpretare lo scrittore Ernest Hemingway in un film biografico:

Ho pensato molto a storie che potrei interpretare che sarebbero stimolanti, interessanti. E quella che sembra sempre tornarmi in mente è Ernest Hemingway. Se potessi interpretare qualsiasi personaggio, credo che sarebbe lui. Credo che gli saprei rendere giustizia, lo trovo molto interessante, tutta la sua vita, il modo in cui ha vissuto e anche come è morto. È davvero molto affascinante, le sue idee mi affascinano molto.

Anche sul versante dei personaggi con cui più lo associamo, Bautista ha una preferenza:

.Ultimamente sono stato molto esplicito sul fatto che mi piacerebbe interpretare Bane nell'Universo DC, e sono davvero convinto che potrei rendere giustizia al personaggio. Quindi fiction contro realtà, Bane o Ernest Hemingway.

Quanto a Bane, il Flagello di Batman, Bautista ci tiene talmente tanto da aver perfino convocato una riunione coi dirigenti della Warner e della DC Films per perorare la sua causa: "Sono entrato e ho detto: 'voglio interpretare Bane'. Non sto scherzando. Loro sono rimasti un po' interdetti: 'non stiamo nemmeno cercando Bane'. E io ' non mi interessa. Lo farò io".

E questo è quanto. Speriamo dunque di vederlo in futuro in uno di questi due ruoli, anche se quello di Hemingway ci sembra un po' più improbabile. Ma mai dire mai...