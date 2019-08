Dave Bautista reciterà nell'action-thriller Traphouse

News Cinema

La star di Guardiani della Galassia e del prossimo Dune produrrà anche il film.

La star del franchise Marvel Guardiani della Galassia Dave Bautista sarà protagonista del thriller d’azione Traphouse, scritto dal creatore di Fast and Furious David Scott Thompson. La storia vedrà un agente della DEA sotto copertura e il suo partner lanciarsi in una caccia all’uomo al fine di catturare una banda di ladri che si riveleranno soltanto dei teenager con spirito ribelle. Il gruppo di ragazzi ha infatti adoperato le sue abilità telematiche per rubare una grossa somma di denaro a un grosso cartello della droga.

Dave Bautista lavorerà a Traphouse anche in veste di produttore con la sua società Dream Bros Entertainment, gestita insieme al socio storico Jonathan Meisner.

in attesa di riprendere il ruolo di Drax in Guardiani della Galassia 3 vedremo Dave Bautista in molti progetti. Prima di tutto due commedie d’azione: Stuber insieme a Kumail Nanjiani – in America il film non è andato secondo le aspettative… - poi My Spy, dove sarà un agente segreto costretto a insegnare il mestiere a una bambina, con tutti i rischi che ciò comporta. Il progetto più importante del prossimo futuro per Bautista è comunque il nuovo Dune, diretto da quel Denis Villeneuve con cui ha già collaborato grazie a Blade Runner 2049. Nel cast dell’adattamento del capolavoro di fantascienza di Frank Herbert anche Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin, Jason Momoa e molte altre star.