Dave Bautista raggiunge Sylvester Stallone in Escape Plan 2

Jaime King, 50 Cent ma soprattutto Dave Bautista sono entrati a far parte del cast di Escape Plan 2, che vedrà nuovamente protagonista Sylvester Stallone, mentre perderà la partecipazione dell'altra star del primo episodio, Arnold Schwarzenegger.

A scrivere il sequel, che sarà diretto da Steven C. Miller (Marauders, Arsenal), è lo stesso sceneggiatore del primo capitolo, e cioè Miles Chapman. Ricordiamo che Escape Plan, fatto uscire nel 2013 dalla Summit Entertainmentt, raccolse solo 25 milioni di dollari in patria ma riuscì a guadagnarne ben 137 in tutto il mondo, la maggior parte dei quali in Cina. La produzione del sequel sembra essere evidentemente destinata a sfruttare il successo del film in Oriente, nuovo mercato a cui Hollywood si sta affacciando con sempre maggiore determinazione.

Lanciato nel 2014 da Guardiani della galassia di James Gunn, Bautista recentemente ha avuto una piccola parte anche nell'ultimo 007, Spectre. Lo vedremo ovviamente tornare nei panni (pochini...) di Drax in Guardiani della Galassia Vol. 2, e a quanto pare anche in Avengers: Infinity War, sempre con lo stesso personaggio. Il film più atteso a cui Bautista ha però lavorato, non sappiamo bene in quale ruolo, è senza dubbio Blade Runner 2049.